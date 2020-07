Ulss1 Dolomiti, confermata negatività al coronavirus per due operai in fabbrica bellunese

Posted on

Lo studio non permette previsioni ottimistiche: parla infatti di una riduzione delle presenze di italiani in Italia per una quota variabile tra il 6% ed il 9% rispetto alla passata stagione estiva e un calo del fatturato che scenderà mediamente del 12/15% ed, in alcune destinazioni, raggiungerà il -28%. Secondo il rapporto, per una settimana […]