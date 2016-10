Airbnb meglio di Booking in Trentino? Boom annunci e +160% di arrivi stranieri

Incontro con Apt a Pozza di Fossa

>La Val di Fassa su Airbnb

Val di Fassa (Trento) - Anche il Trentino sta iniziando a scoprire Airbnb, la piattaforma per la condivisione affidabile di alloggi. Nel Capodanno 2016 il Trentino-Alto Adige si era aggiudicato il primo posto nella top 10 delle destinazioni mondiali per amici e famiglie.

Il numero di annunci disponibili oggi sulla piattaforma è quadruplicato rispetto allo scorso anno: oggi sono circa 3.300. Cresciuto poi del 160% anche per il numero di arrivi (52.000 nell’ultimo anno), per un totale di 215.000 presenze riferite agli ultimi 12 mesi.

I dati sono stati resi noti nel corso di un confronto sulle nuove modalità per promozione del territorio che si è tenuto a Pozza di Fassa, cui ha partecipato anche il Servizio Turismo e Sport della Provincia autonoma di Trento.

A scegliere sistemazioni private sono prevalentemente stranieri (56%, contro il 41% delle presenze del settore). In testa alle nazioni di provenienza del viaggiatore Airbnb ci sono Germania (14%), Stati Uniti (6%) e Gran Bretagna (5%).

Airbnb si conferma quindi in netta crescita in Trentino – ma anche in molte altre zone turistiche – tanto da superare in alzune zone, le stesse prestazioni del portale più noto e diffuso nel settore, Booking.com.