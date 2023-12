Traffico intenso in A22, soccorsa una persona. Scontro tra suv in Tesino: muore 75enne

Lunghe code in A22 per il rientro. Dopo le 16 frontale tra due auto a Castello Tesino, forse per un malore

Trento/Bolzano – Traffico intenso in A22 per il rientro, nel pomeriggio soccorsa una persona in elicottero. L’emergenza è scattata verso le 15.30 di domenica, quando il conducente di un’auto ha terminato la sua corsa lungo la corsia di emergenza in direzione Nord a causa di un malore all’altezza di Serravalle, nel Comune di Ala. Sul posto si sono subito portati i soccorsi, ambulanza della Stella d’Oro di Ala, i vigili del fuoco di Avio, gli addetti dell’A22 e la polizia stradale.

Incidente in Tesino: un morto e un ferito

L’incidente a Castello Tesino, è stato causato forse da un malore di uno dei due conducenti, che avrebbe invaso la corsia opposta. Verifiche in corso sulle cause dello schianto sono in corso da parte dei carabinieri. Si sono scontrati violentemente due Suv sulla strada provinciale 75 poco fuori dall’abitato di Castello Tesino verso Celado. Alla guida due uomini anziani. Uno, estratto dalla vettura con le pinze idrauliche, è deceduto nonostante i tentativi di soccorso. La vittima è Carlo Zampiero, del posto, 75 anni. L’altro conducente, di Strigno, 79 anni, ferito, è rimasto cosciente ed è stato elitrasportato al Santa Chiara di Trento.