A22 gratis fra Trento e Rovereto: Provincia proroga e amplia la misura sperimentale

La Germania è in forte ritardo per quanto riguarda la realizzazione delle tratte d’accesso del tunnel del Brennero Bolzano – Secondo la testata quotidiana – Tiroler Tageszeitung – in Baviera le tratte d’accesso non saranno pronte prima del 2037, ovvero solo dieci anni dopo l’inaugurazione della galleria. Come dice il presidente Bbt Konrad Bergmeister […]