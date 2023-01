A Trento corteo anarchico e muri imbrattati. Sindaco Ianeselli: “Chi vandalizza disprezza”

Il sindaco Franco Ianeselli commenta sui social l’accaduto: “Chi vandalizza disprezza la comunità”

Trento – Corteo anarchico e muri mbrattati per la vie del centro di Trento. Settanta persone hanno sfilato partendo alle 18 di venerdì 20 gennaio, dalla facoltà di Sociologia. Una manifestazione per chiedere la fine del carcero duro – il 41 bis – per Alfredo Cospito, anarchico da tre mesi in sciopero della fame proprio in protesta contro il regime carcerario a cui è sottoposto.

Fortunatamente non si sono registrati momenti di tensione con le forze dell’ordine. Restano però da ripulire i muri imbrattati – anche di palazzi storici – e le scritte in centro città, che potevano essere evitate.

L’intervento del Sindaco

Albere, si oppone a controllo: arrestato

Gli agenti della polizia di Trento hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale nel parco delle Albere, a Trento. L’uomo, un pregiudicato di origine straniera, si è opposto all’identificazione durante un controllo, brandendo un coltello.

Una volta disarmato, è stato arrestato. Il fatto – informa la Questura di Trento – è avvenuto nell’ambito dei controlli di polizia nelle aree più sensibili del capoluogo trentino per il contrasto alla criminalità. Anche a Rovereto sono stati rafforzati i servizi di controllo e prevenzione con gli agenti del Reparto prevenzione crimine.