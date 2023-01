Grave in Veneto una 13enne travolta in auto da una 91enne. Dolore a Belluno per la morte di una 19enne

La ragazzina di 13 anni era in bicicletta. L’incidente sotto gli occhi di tre amiche, che erano con lei, sconvolte dalla scena. Dolore domenica mattina a Belluno, per il ritrovamento di una giovane senza vita, si indaga su quanto accaduto

NordEst – La 13enne era in bici, usciva da una strada laterale appena dopo un’amica, quando è stata investita sulle strisce da un’auto che era sul rettilineo della provinciale che attraversa San Polo di Piave. Alla guida, una 91enne di Mareno. Sull’asfalto, nessun segno che racconti quanto accaduto nel tardo pomeriggio di sabato. La ragazza resta ancora in prognosi riservata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Sbalzata dalla bici, ha battuto la testa. L’ha soccorsa, per primo, un medico che per fortuna era lì di passaggio. Poi il trasporto in elicottero in ospedale. Per lei, c’è ancora grande apprensione. Sotto choc l’anziana donna che era alla guida che è risultata negativa all’alcol test. Dai primi riscontri potrebbe essere andata in panico dopo aver visto attraversare la prima bicicletta.

Dolore a Belluno per la morte di una 19enne

La ragazza di 19 anni è stata ritrovata domenic amattina in pieno centro a Belluno, nei pressi di un ristorante. La giovane – originaria del Comelico – abitava con il padre, a quanto sembra non presente al momento della tragedia. Le indagini sono a 360 gradi, nessuna pista può ancora essere esclusa, per quanto gli inquirenti propendano per un gesto volontario. Da una primissima ricostruzione la giovane sarebbe caduta dal terzo piano di casa, dopo essere uscita sul terrazzo per fumare.