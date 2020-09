A Sagron Mis e nel Vanoi una sola lista in campo con l’incognita del quorum

Posted on

Per le strade provinciali, al via osservazioni cittadini Rumore, il piano d’azione 2018 – 2023 Trento – Pubblicato il Piano di Azione provinciale 2018-2023 per il controllo e la riduzione del rumore contenente le strategie e gli interventi in Trentino previsti nel prossimo quinquennio per le strade principali di competenza provinciale. Il piano è pubblicato nel […]