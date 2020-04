Covid-19, riprende dopo Pasqua la “didattica a distanza” del Comprensivo di Primiero

Piattaforme, videolezioni, chat, condivisione di video e documenti, call conference in streaming

Primiero (Trento) – Sono solo alcune delle parole chiave della Scuola ai tempi del Coronavirus, una “didattica a distanza” che cerca di preservare la continuità del proprio servizio e la coesione di tutti i membri della propria comunità, malgrado l’ormai inevitabile distanziamento sociale. Dopo la pausa pasquale, riprendono le lezioni online anche all’Istituto Comprensivo di Primiero.

L’Istituto ha creduto nell’innovazione fin dall’inizio dell’anno scolastico, quando si sono avviate nuove modalità didattiche grazie all’acquisto di 20 smart tv e le prime attività formative finalizzate all’utilizzo della piattaforma Google-Suite for Education, le cui credenziali d’accesso sono state distribuite entro gennaio a docenti e alunni delle Scuole superiori. L’emergenza sanitaria ha poi costretto ad un’accelerazione “digitale”: le credenziali Gsuite sono così state assegnate alla Scuola Media poco prima della sospensione delle attività didattiche del 5 marzo scorso, mentre alla Primaria nelle settimane immediatamente successive.

Quest’ultimo traguardo, raggiunto da pochi altri Istituti in Provincia, ha permesso anche i più piccoli di ritrovare compagni e maestre in qualche piacevole incontro via Meet. Ma non solo la didattica è stata ripensata: si sono dovute attivare nuove modalità organizzative anche per Collegi dei Docenti e Consigli di Classe, che si svolgono ormai stabilmente via streaming, come ogni altra attività collegiale dell’Istituto.

Commenta così gli esiti di questo mese di didattica online la dirigente scolastica Chiara Motter, al suo primo anno alla guida dell’Istituto: “Purtroppo nelle ultime settimane abbiamo tutti dovuto affrontare cambiamenti difficili in ogni ambito del nostro vivere sociale. Anche per la Scuola è stata necessaria una profonda trasformazione: per questo sono molto orgogliosa della risposta dei Docenti dell’IC Primiero, che si sono immediatamente attivati per garantire la continuità del servizio educativo e la qualità dell’offerta didattica e hanno realizzato, in tempi celeri e tra mille difficoltà, lezioni online, attività innovative e nuove modalità di confronto con gli studenti. Ma ringrazio sentitamente anche gli alunni e famiglie del nostro Istituto, la cui responsabile collaborazione è stata determinante per poter avviare queste nuove modalità didattiche, nonché i nostri animatori digitali, i tecnici e tutto il personale amministrativo per il loro prezioso supporto. Certo la didattica a distanza non potrà mai sostituire quella in presenza ma questi nuovi strumenti sono ormai diventati per noi un formidabile alleato: non solo per “fare scuola”, ma anche e soprattutto per consolidare l’indispensabile interazione positiva tra Scuola, utenza e territorio”.

In breve

Apt SMart vicina agli operatori: “Settimane difficili, ma ci prepariamo a ripartire tutti assieme”. Era stata fissata per giovedì 2 aprile la consueta Assmblea ordinaria dei soci Apt, appuntamento poi posticipato a causa delle disposizioni Coronavirus. Un mancato incontro che ha impedito all’Azienda di fare il punto della situazione nella consueta forma istituzionale, ma il confronto con gli operatori non è mai venuto meno, come hanno spiegato nei giorni scorsi i vertici dell’Azienda. L’Apt si è attivata immediatamente per cercare di aiutare concretamente tutti i soggetti legati del comparto turistico intervenendo attivamente in un primo tempo nella gestione del rientro dei lavoratori stranieri. Costante inoltre il contatto con l’assessorato provinciale per la gestione dell’emergenza e con Trentino Marketing che in queste ore sottolinea la difficile situazione, con una Pasqua da dimenticare per tutti gli operatori trentini. Le normative che presumibilmente verranno messe in campo per i prossimi mesi condizioneranno lo scenario del turismo. La responsabilità dei territori sarà anche quello di gestire adeguatamente i flussi, garantendo al contempo sicurezza per le comunità con adattamento dell’offerta. Al momento lo scenario più verosimile per l’estate parla di flussi legati prevalentemente all’escursionismo e a weekend ripetuti o soggiorni con pernottamenti ridotti. Poche speranze sicuramente, per i grandi eventi estivi con assembramenti di persone.

Sagron Mis sollecita la presenza del suo medico di base. Dopo il pensionamento del medico di base dottor Valerio Silva, con l’entrata in servizio del nuovo medico, non viene più garantita la presenza sanitaria nei due ambulatori (a Mis e Sagron) tutti i lunedì come avveniva prima; resta invece la dottoressa Giovanna Capraro che riceve il 1° ed il 3° lunedì del mese, sempre nei due ambulatori, con servizio che non viene ritenuto sufficiente. Il Comune non ci sta e ha chiesto al presidente e all’assessore alla sanità della Provincia, ma anche al presidente della Comunità di Primiero, al direttore dell’Azienda per i servizi Sanitari della Provincia, al responsabile del distretto sanitario di Primiero di attivarsi per risolvere la questione. Nella missiva si esprime forte preoccupazione, oltre che grave sconcerto, nell’apprendere la notizia che tale servizio potrebbe, forse anche definitivamente, non essere proseguito o comunque altrimenti garantito dal successore del dottor Silva. Ritiene invece che tale servizio di base sia, tra i vari servizi da assicurarsi ai territori, quello più importante, in quanto posto alla base dell’insopprimibile diritto alla salute dei cittadini.