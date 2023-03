Primiero, al via da aprile il nuovo corso per volontari con l’associazione “Una Corsa per la vita”

Ultimi posti disponibili per diventare volontario dell’associazione di Primiero

Primiero (Trento) – “Sarà un’occasione per imparare qualcosa di nuovo – sottolinea l’associazione – imparare certo è un impegno, ma aiutare qualcuno nel bisogno è una soddisfazione personale”.

Il giorno 11 aprile ci sarà la serata di presentazione e la prima lezione introduttiva presso la sede dell’associazione “Una Corsa per la vita” a Mezzano. In poco tempo si potranno acquisire le principali basi del primo soccorso. Per partecipare alla serata introduttiva, contattare per informazioni i seguenti recapiti telefonici: c ell. 351 5137448 o c ell. 351 9764553.