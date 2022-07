Primiero, violento temporale in Val Canali: escursionisti illesi, sorvolo dell’elicottero. Danni alla strada per Rifugio Treviso (AUDIO/VIDEO)

Ha colpito duramente la Val Canali a Primiero, il temporale che ha interessato sabato pomeriggio il Trentino orientale e il vicino Veneto. Una quindicina di escursionisti sfiorati da una colata di sassi e fango. In mattina altri gravi danni in Alto Adige

Primiero (Trento) – Vigili del fuoco di Primiero e Soccorso alpino di zona, in azione sabato nel tardo pomeriggio in Val Canali, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, per un forte temporale che ha colpito l’area nei pressi del rifugio Treviso (nella foto ndr).

Alcune frane sono cadute sul sentiero 711, cancellandone una parte (ora chiuso). L’intervento del Soccorso Alpino in sinergia con i Vigili del fuoco, è scattato in seguito all’allarme lanciato dal gestore del rifugio Treviso e da altri operatori della zona, che temevano che qualche escursionista potesse essere rimasto coinvolto. Gli escursionisti sono stati tutti recuperati incolumi anche se in alcuni casi, hanno visto davvero da vicino la colata di materiale, evitando conseguenze ben più gravi.

Danneggiata la strada che porta ai parcheggi del rifugio Treviso, ma nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco di Primiero sono stati mobilitati per ripristinare la sicurezza della zona e per fare il punto sui danni provocati dal maltempo di queste ore.

L’intervento dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino

Il comandante dei vvf di Primiero, Mauro Gobber spiega quanto è accaduto

Gli uomini del Socorso alpino hanno quindi accompagnato a valle alcuni escursionisti, tra questi anche alcuni stranieri. I mezzi pesanti hanno operato per sistemare parzialmente il tratto di viabilità danneggiato. In serata, anche l’elicottero dei vigili del fuoco di Trento, ha perlustrato dall’alto il territorio, per escludere il coinvolgimento di eventuali persone in quota.

Chiuso il sentiero 711

Il forte temporale ha danneggiato il sentiero 711 per il bivacco Minazio, che è stato chiuso in serata, con ordinanza del Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Le testimonianze dalla Val Canali

Il titolare dell’albergo Cant del Gal in Val Canali, Nicola Peter Cemin conferma in serata alla nostra redazione: “Danni ingenti a strada e parcheggio rifugio Treviso. Alcune auto in sosta sono state coinvolte nella colata di rocce e materiali. Le persone in loco sono invece rientrate indenni. Concentrazione evento meteo nella zona del ‘vallone delle Lede’. Fortunatamente in zona Cant del Gal, non si sono registrati particolari problemi”.

Il temporale in Val Canali

Le foto dalla zona colpita

Il torrente a Primiero dopo il temporale