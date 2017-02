Meteo Dolomiti, attenzione a nuove nevicate nelle Valli tra venerdì e sabato: possibili disagi stradali

Lo annuncia MeteoTrento.it invitando a prestare attenzione alla viabilità fino ai 700 metri: previste nevicate fino a 15 centimetri e oltre in quota. Possibili disagi al traffico per la neve, sulla superstrada della Valsugana, tra venerdì sera e sabato ma anche su altre arterie locali

Nordest - Nuove nevicate in arrivo tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, mentre domenica e lunedì dovrebbe tornare il sole sulle Dolomiti. In sintesi è quanto prevede l’ultimo aggiornamento di MeteoTrento.it, curato da Mauro Cagol, che come di consueto anticipa le previsioni sul Trentino e le Dolomiti.

Dopo un giovedì 9 febbraio tranquillo – spiega meteoTrento -, si attende un peggioramento dal pomeriggio di venerdì 10 all’alba di sabato 11 (più o meno 18 ore quindi). Vi saranno precipitazioni diffuse su buona parte del territorio provinciale.

Le nevicate si registreranno mediamente oltre i 700 metri (con accumuli in una forchetta tra i 5 e i 15 centimetri a seconda delle vallate). Questo non esclude che in alcune zone geografiche la neve possa scendere anche a quote significativamente inferiori (Valsugana/Primiero e vicino Bellunese in primis) con possibili nevicate anche sulla città di Trento.

L’invito è a prestare attenzione e a non rimanere impreparati, perché in ogni caso molte arterie provinciali saranno innevate. Sabato, dopo le residue precipitazioni al primo mattino, il tempo migliorerà e, unitamente a domenica e lunedì, il sole giocherà a nascondino con nuvole innocue. In quota temperature assolutamente nella norma, nei fondovalle, a parte venerdì, valori termici non particolarmente rigidi.

Le previsioni a NordEst