A Primiero è arrivata la Nazionale di corsa in montagna: il 2 luglio si corre la 7^ Maratona tra le Dolomiti (VIDEO)

Il trail running, immerso nella splendida vallata di Primiero, si svilupperà su quattro distanze: 42K, 26K, 16K e 6,5K, con le Dolomiti a regalare una valanga di emozioni e panorami senza eguali

Primiero (Trento) – Sono arrivati in questi giorni i 14 atleti della Nazionale Italiana di corsa in montagna che fino al 26 giugno si alleneranno per preparare l’appuntamento di European Athletics Off-Road Championships alle Canarie, dall’1 al 3 luglio. Per la gara sono in arrivo invece gli specialisti dell’ultrarunning con la Fidal ad annunciare Silvia Luna, Lorena Brusamento, Massimo Giacopuzzi, Marco Menegardi, Paolo Bravi, Gianluca Petrella, Teresa Mustica e Silvano Beatrici in lista per la 42K, e Monica Casiraghi per la 26K.

Quattro i percorsi della Primiero Dolomiti Marathon di sabato 2 luglio: in Val Canali nei pressi di Villa Welsperg scatterà alle 8.30 la gara marathon per eccellenza di 42 km con ben 1242 metri di dislivello positivo, che si snoderà proprio sotto le “Pale” e attraverserà San Martino di Castrozza, punto di partenza della 26 km con start previsto alle 10.30.

I due percorsi raggiungeranno Malga Crel situata a 1600 metri, scoprendo i panorami spettacolari sulle Pale di San Martino. Nella valle del Lozen, nell’abitato di Zortea, partirà alle 11 il nuovo Vanoi Trail di 16 km, mentre l’ultima proposta Family Trail di 6,5 km si snoderà da Fiera di Primiero alle 9.45. Tutte le corse poi, sabato 2, si concluderanno nel centro vestito a festa di Fiera di Primiero. Il ritiro dei pettorali sarà possibile venerdì 1° luglio dalle 15 alle 23 presso l’Event Center – Centro sportivo dei Fossi in località Transacqua a Fiera di Primiero, oppure il sabato mattina nei luoghi di partenza.

L’Us Primiero vuole concludere in festa domenica 3 luglio passeggiando in compagnia “Par le canisele de Medan e Imer”, alla scoperta delle prelibatezze gastronomiche nei centri storici. Tanti i volontari presenti lungo i tracciati, ai vari bivi e ai ristori, per offrire ogni tipo di assistenza. Scarpette da trail alla mano, il conto alla rovescia è partito.

In breve

Giovedì sera 23 giugno alle 20.30 presso la sala “Ex Sieghe” di Imèr il Comitato della Famiglie dei Masi “No discarica di Imèr” con i gruppi di minoranza di Primiero, organizzano l’incontro: “La grande schifezza. Quello che nessuno ha voluto vedere – e gli abitanti hanno dovuto sopportare – a seguito della riapertura della discarica Salezzoni”. All’appuntamento sono stati invitati anche i Sindaci e gli Amministratori del territorio. Il Comitato locale – dopo le proteste dei mesi scorsi e un lungo silenzio in queste ultime settimane – torna alla carica, a pochi giorni dalla chiusura del sito in località Salezzoni. Durante la serata verranno presentati i vari esposti presso la procura di Trento e al Nucleo operativo ecologico provinciale presentati dal Comitato e dal Codacons di Venezia con le varie criticità accumulate da ottobre 2021 ad oggi, in previsione della chiusura del 30 giugno 2022.

Malga Agnerola e le proteste della minoranza di Imèr – “Con deliberazione n. 48 del 27/05/2022 la Giunta comunale del Comune di Imèr – spiega la minoranza di VivImèr – annullando in autotutela la sua precedente decisione, si è trovata costretta ad aggiudicare definitivamente la concessione in uso delle malghe Agneròla e Morósna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022-27 all’Azienda agricola Tomas Giovanni con sede a Imèr, sottraendola quindi all’Azienda Agricola Vio Federica con sede a Eraclea (VE) con cui già era stato sottoscritto ufficiale contratto. Su ricorso del giovane allevatore di Imèr, il TRGA di Trento aveva già sospeso l’efficacia dei provvedimenti firmati dal sindaco Antonio Loss, ravvisando ‘fumus boni iuris’ nelle motivazioni addotte dal ricorrente e fissando la Camera di consiglio per il 9 giugno 2022. Il parere emesso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, incaricata dal Comune ai fini della costituzione in giudizio, chiarisce in modo inequivocabile l’errata applicazione da parte dello stesso di garanzie per le imprese agricole quali il diritto di prelazione e la durata minima dei contratti. Un rapporto concessorio avente ad oggetto un terreno demaniale di uso civico resta sottratto alle disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari “poiché altrimenti resterebbe preclusa all’Amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno” (Cass. Civ., SS.UU., 10.3.2005, n.2806). In sintesi, le finalità pubbliche della gestione dei beni comuni hanno la precedenza sulle tutele contrattuali dovute di norma all’azienda agricola beneficiaria di una concessione. La minoranza consigliare – sottolinea Daniele Gubert – si era battuta vivacemente nei mesi scorsi affinché l’amministrazione esercitasse le proprie prerogative per favorire in primis l’uso civico di pascolo da parte degli allevatori locali, sostenendone sia le espressioni amatoriali che professionali, e affinché puntasse ad un progetto qualitativo di gestione delle malghe comunali, valorizzandone gli aspetti immateriali legati alla cultura tradizionale, quelli promozionali alle filiere delle produzioni locali, quelli ambientali connessi alla manutenzione del territorio. Il gruppo VivImèr, esprime grande soddisfazione: si sono finalmente poste le basi per la “restituzione” di Malga Agneròla alla sua comunità”.