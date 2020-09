A Padova albero cade durante festa: due ragazzi feriti. Il maltempo flagella il NordEst, neve in quota

E’ accaduto a Padova per il forte vento. Grandine, pioggia e vento in tutto il NordEst

NordEst – Un pioppo cade per il forte vento durante una festa di laurea e ferisce due ragazzi che finiscono al pronto soccorso. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì al parco dei Faggi del quartiere di Padova di Voltabarozzo. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha chiuso l’area verde.

Il maltempo nel Bellunese

Maltempo in Trentino Alto Adige

In Trentino danni per il vento forte sono stati segnalati a Romeno, dove è stato abbattuto un impianto di meli. Grandine a Cis, in alta Val di Non. E come preannunciato dalle previzioni è arrivata la prima neve in quota, lo vedete dalle immagini qui sopra. La neve è caduta sulla Paganella e sul Col Rodella, con disagi alla circolazione per ghiaccio al passo di Lavazè, 1800 metri.

Poi, nel pomeriggio è stata segnalata una caduta sassi sulla Ponale, poco prima dello Sperone. Sono intervenuti i tecnici della Provincia, chiudendo il tratto. Da lunedì sarà chiuso in ogni caso per lavori di somma urgenza. Crollo consistente di roccia, poi, sulla statale 45 bis a Riva, tra la Centrale Enel e l’imbocco della galleria. La strada resterà chiusa fino al sopralluogo dei tecnici domattina, 26 settembre 2020. Neve segnalata anche al Brennero e in quota in Alto Adige.

Vento forte e grandine in Veneto e Friuli V.G.

Nei comuni della provincia di Padova si sono verificate forti raffiche di vento dalle 14 alle 17.30. Nel Vicentino: grandinate e forti raffiche di vento – fino a 60 km orari – nell’Alto Vicentino oggi, 25 settembre 2020. Chicchi di grandine grandi come noci hanno tappezzato strade e campi, i temporali molto forti si sono scatenati da Malo a Piovene Rocchette, nella zona di Schio, Carrè, fino a Caltrano e Chiuppano.

Pioggia e vento forti hanno caratterizzato la mattinata in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile regionale segnala allagamenti nei comuni di Fanna, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, San Canzian d’Isonzo, Ruda, Sagrado e Ronchi dei Legionari. A causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta nella provincia di Pordenone, dodici comuni sono rimasti senza acqua potabile.