A due anni da Vaia, Fugatti torna a Ronco nel Vanoi per una nuova frana che isola il paese: lavori al via (FOTO)

A novembre 2018, poco dopo il suo insediamento il presidente della provincia di Trento, visitò Ronco duramente colpito così come Caoria, Prade e il vicino Primiero, da frane e smottamenti. Martedì mattina è tornato per verificare la situazione. Da mercoledì inizieranno i lavori per il ripristino della sede stradale, traffico riaperto con finestre orarie

Ronco (Trento) – A Ronco, la strada riaprirà da mercoledì con tre finestre orarie vigilate, per il passaggio dei residenti, circa 60, che devono recarsi al lavoro o per i ragazzi che devono andare a scuola. Una prima finestra sarà al mattino, fra le 7.00 e le 8.00, poi verso mezzogiorno e nel tardo pomeriggio. I Vigili del fuoco volontari di Canal San Bovo sono allertati per garantire assistenza alla popolazione in caso di emergenza. Sempre mercoledì inizieranno anche i lavori di ripristino della strada.

La previsione del Servizio Strade della Provincia che si è recato sul posto martedì in mattinata insieme ai geologi del Servizio Geologico, è che entro 15 giorni l’arteria possa essere riaperta a senso unico alternato.

Nel paese di Ronco Chiesa nel Comune di Canal San Bovo, a creare problemi è stato un nuovo cedimento della strada provinciale 79, per una lunghezza di circa 50 metri.

La visita di Fugatti a Ronco

Martedì mattina il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, assieme al dirigente della Protezione civile, Raffaele De Col, si è recato nel Vanoi per un sopralluogo, accompagnato dal sindaco, Bortolo Rattin.

Da Vaia ad oggi, un territorio a rischio

La situazione idrogeologica di parte del versante idrografico destro della valle del Vanoi, su cui sorgono alcune frazioni tra cui Fosse, Gasperi e Pugnai, era stata al centro di un incontro pubblico nei mesi scorsi presso il teatro della frazione di Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo. Al centro dell’attenzione in particolare i fenomeni di deformazione del versante rilevati e monitorati costantemente dal Servizio Geologico della Provincia. Durante la serata, era stata illustrata la situazione geologica locale, evidenziando che esiste una condizione generale di deformazione del terreno che interessa parte del versante interessato, così come accade in molte altre zone di montagna.