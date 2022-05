“Art for Earth”: riciclo e solidarietà con la Primaria di Tonadico: venerdì 13 e sabato 14 maggio 2022

L’invito è a partecipare numerosi per sostenere l’iniziativa che aiuterà concretamente altri bambini meno fortunati

Primiero (Trento) – Il grande cuore dei bambini non ha limiti. Questa iniziativa ne è la conferma e merita davvero la partecipazione e la condivisione dell’intera comunità locale.

“Art for Earth” è il titolo della mostra realizzata a conclusione di un lungo percorso interdisciplinare di educazione alla cittadinanza, affrontato dalle classi seconde della Scuola Primaria di Tonadico durante l’intero anno scolastico 2021/2022. Un viaggio entusiasmante che è possibile riassumere in quattro tappe. I primi mesi sono stati dedicati alla conoscenza dei materiali di uso quotidiano che poi diventano rifiuti, all’ascolto degli esperti dell’APPA della Provincia di Trento e dell’Azienda Ambiente di Primiero, all’analisi di dati, all’ approfondimento di testi, poesie e canzoni dedicati alla Terra.

Nella tappa successiva si sono acquisite le corrette modalità per fare la raccolta differenziata, cosa non sempre facile, nemmeno per gli adulti. I giovani, si sono occupati anche della pulizia di alcuni spazi comuni della scuola, per riflettere sulla quantità e la tipologia dei rifiuti dispersi e sull’importanza di assumere comportamenti corretti. Nella terza tappa, spazio alla creatività per dare una nuova funzione al materiale di rifiuto o allungarne la vita. Manipolare, sperimentare, progettare, modificare… ma soprattutto lavorare insieme.

L’ultima tappa ha orientato tutte le energie verso un altro importante obiettivo, quello della solidarietà. Le nuove “creazioni” potevano contribuire ad aiutare bambini meno fortunati e non essere solo un grazioso oggetto da mettere nella propria cameretta? Da questa riflessione è nata la mostra solidale “Art for Earth”. In accordo con i bambini, i genitori e le insegnanti di tutto il Plesso di Tonadico si è deciso di devolvere il ricavato dalla vendita dei piccoli manufatti ad ABEO Associazione Bambino Emopatico e Oncologico di Verona.

Il progetto è stato curato dalle insegnanti: Francesca Franceschi, Stella Bertoldin, Rosanna Trotter, Margherita Corona, Laura Cemin e Tiziana Zagonel.

La mostra sarà aperta nelle giornate di venerdì 13 maggio (dalle 15 alle 18), sabato 14 maggio (9-12.30 / 15 – 18) nella palestra della scuola primaria di Tonadico, in via Sorelle Lucian.