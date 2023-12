I dati dell’Osservatorio Turismo di Confcommercio: 18% sceglie località all’estero

NordEst (Adnkronos) – Secondo i dati dell’Osservatorio Turismo di Confcommercio, per il ponte dell’Immacolata dell’8 dicembre saranno 7 milioni gli italiani in viaggio, per una spesa di circa 2,7 miliardi. Il weekend lungo nel 75% dei casi non supererà i due pernottamenti. Un ponte che, nel 75% dei casi, non supera i 3 giorni, con 2 pernottamenti.