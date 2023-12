Comano, grave incidente a Ponte Arche: frontale tra due auto, feriti soccorsi con 2 elicotteri

Schianto tra due vetture nel tardo pomeriggio di sabato

In aggiornamento

Ponte Arche (Trento) – Due elicotteri mobilitati nel tardo pomeriggio di sabato a Comano Terme, per un grave incidente stradale in zona Ponte Arche, nel quale sono rimaste coinvolte due vetture. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e di 2 elicotteri per prestare le prime cure ai feriti che sarebbero tre.

In breve

Vigili del fuoco e volontari della Croce Bianca di Pinzolo al lavoro questa notte a Carisolo (val Rendena) per un auto’uscita di strada a monte dell’abitato. Feriti i due occupanti, entrambi del posto: un ragazzo di 19 anni e una donna di 30 anni, elitrasportata al Santa Chiara di Trento. L’incidente è avvenuto prima dell’alba di sabato 9 dicembre, poco dopo le 5 del mattino. L’auto, secondo le prime informazioni si era avventurata in una strada a monte dell’abitato, chiusa con un’ordinanza sindacale per le scarse condizioni di sicurezza (il tratto è ghiacciato), quando è uscita di strada finendo in mezzo al bosco nella scarpata sottostante.