Delmastro in Trentino: visita al parco di Rovereto, ricostruiamo sicurezza negli istituti penitenziari

Visita al carcere di Trento e Bolzano, tappa anche a Rovereto, nel parco della tragedia

NordEst – “Anche a Bolzano si riscontrano che si riscontrano un po’ in tutta Italia: carenza di organico, sovraffollamento carcerario, in particolare di popolazione immigrata, psichiatrici e tossicodipendenti. L’impegno del governo è quello di nuove assunzioni: lo Stato c’è e non arretra più”. Così il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro, in visita al carcere di Bolzano. Delmastro ha fatto visita anche al carcere di Trento e si è fermato al parco Nikolajewka di Rovereto, dove lo scorso 5 agosto è stata aggredita Iris Setti.

“Stiamo attrezzando la polizia penitenziaria – ha aggiunto Delmastro – con organico e dotazioni. A settembre arriveranno i protocolli integrativi perché ogni agente sappia come operare in qualunque situazione di criticità. Stiamo ricostruendo la gerarchia della legalità della sicurezza e dell’ordine all’interno dei nostri istituti penitenziari”. Per quanto riguarda la struttura penitenziaria di Bolzano, Delmastro ha detto che “la priorità oggi è mettere in sicurezza il carcere sullo scavalcamento e sull’anti-getto, poi la priorità sono le caserme per gli agenti di polizia penitenziaria”.

Intanto in queste ore è Bufera sulla Del Tedesco. “Sugli omicidi di Rovereto dalla Pm parole inopportune”. La consigliera del Csm Claudia Eccher ha annunciato in questi giorni l’apertura di una pratica per valutare eventuali responsabilità disciplinari e il vice presidente del Senato ha chiesto l’espulsione dalla Magistratura. Anche l’Anm censura la pm roveretana, dopo le ultime interviste alla stampa.

Nei giorni scorsi, sempre a Rovereto, fermato un altro uomo al parco del delitto. Altro intervento dei carabinieri al parco Nikolajewka: attimi di paura giovedì sera per un trentino in stato confusionale: “urlava contro gli stranieri brandendo un coltello”. Sale la tensione a Rovereto dopo l’omicidio di Iris Setti, 60 anni, uccisa il 5 agosto da Chukwuka Nweke, nigeriano 37enne, ora in carcere a Spini di Gardolo.