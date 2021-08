Dolomiti Unesco, 3000 firme in Consiglio provinciale per dire No alla Discarica di Imèr. Giovedì sit-in del PATT a Primiero

Giovedì pomeriggio alle 15 annunciati anche un sit-in e una conferenza stampa del PATT a Imèr, nei pressi della discarica in località Salezzoni, per ribadire il no ad una riapertura dell’impianto. Saranno presenti alcuni consiglieri provinciali del partito autonomista

Trento – Con uno sprint negli ultimi giorni, che ha ampiamente superato le 2.000 adesioni, i no alla discarica hanno raggiunto quota 3000 tra cartaceo e online, in poche settimane. Le firme in calce al documento per dire No alla riapertura della discarica di Imer, annunciata dall’assessore all’ambiente,Mario Tonina, sono state consegnate martedì mattina a Trento.

Il Comitato spontaneo di cittadini “Famiglie dei Masi di Imer”, rappresentato da Ivonne Bettega, Giuseppina Romagna, Gianni Bellotto, già sindaco di Imer, e Giovanni Gobber, ha consegnato il plico nelle mani del presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder.

“Dopo tantissime, dure battaglie per la chiusura della discarica che per 40 anni ha afflitto l’abitato di Imèr, questa annunciata riapertura ci sembra un incubo che diviene realtà”, ha premesso l’ex sindaco del paese, Gianni Bellotto – abbiamo già sofferto molto in passato, sopportando innumerevoli disagi ambientali e di salute che non vogliamo e non possiamo più subire. Apprendere adesso che, a causa di una sottovalutazione della capienza della discarica di Ischia Podetti il nostro territorio viene indicato, con quello di Monclassico, tra i destinatari dei conferimenti è inaccettabile, ha proseguito, esprimendo l’auspicio che l’appello della comunità venga accolto dalla politica trentina.

Giovanni Gobber, ex presidente di Azienda Ambiente, ha notato come il Comune di Imèr sia tra i più virtuosi nella raccolta differenziata, avendo anche ricevuto il premio da Legambiente per aver superato tra i primi l’80%. Con le nostre 750 tonnellate di rifiuti prodotti doverne ora accogliere 8-10.000 tonnellate è uno spregio al grande impegno di questi anni, ha lamentato nello sconforto.

“Non si tratta di un problema politico – ha aggiunto Giuseppina Romagna in lacrime – ma di salute e tutela delle future generazioni, dei nostri figli”. Ivonne Bettega ha fatto notare che le abitazioni distano pochissimi metri, in taluni casi solo 100 metri dal sito della discarica e che la qualità della vita sarebbe irrimediabilmente compromessa da una sua riapertura. I firmatari hanno evidenziato la solidarietà di tutta la comunità di Primiero Vanoi Mis, ma anche di molti turisti amici delle Dolomiti patrimonio Unesco.

Il presidente del Consiglio ha raccolto le firme e illustrato ai firmatari l’iter di esame del documento che sarà sottoposto all’attenzione della Commissione consiliare competente per l’elaborazione del parere. Alternative ce ne sono, ha concluso Gobber: “Si tratterà di percorsi più costosi, ma crediamo che il benessere e la salute fisica e mentale delle persone non abbiano prezzo”.

