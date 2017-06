Centrale Unica Emergenza 112 Trentino, con Cellulare da Primiero rispondono Carabinieri Feltre: tecnici al lavoro per soluzione

Connect on Linked in

In seguito alle molte segnalazioni di residenti e operatori del Soccorso alpino di Primiero abbiamo verificato l’attivazione del numero unico di emergenza 112 da cellulare e da fisso. I tecnici della Centrale 112 Trentino confermano di aver segnalato a Telecom il caso di Primiero

Altre info su: 112trentino.it

Primiero (Trento) – A pochi giorni dal via ufficiale della Centrale Unica di Emergenza 112 abbiamo verificato l’operatività del servizio, nel territorio di Primiero e Vanoi. Da una prova effettuata dalla nostra redazione in queste ore – confermata anche da altri utenti locali -, risulta che chiamando il numero unico di emergenza con telefono cellulare dalle zone di Primiero Vanoi, risponde ancora la Centrale dei Carabinieri di Feltre, nel vicino bellunese. Con notevoli problemi per la stessa Centrale feltrina, che si ritrova a dover smistare chiamate provenienti da territori fuori zona.

Chiamando invece da telefono fisso, il 112 è operativo anche da Primiero, con l’immediata risposta della Centrale di Trento.

Un problema quindi, legato ai ripetitori dei cellulari, che in zone di confine agganciano le celle della provincia di Belluno, trasmettendo la chiamata ai numeri di emergenza del bellunese.

Vale per il 112 ma spesso capita anche per il 118 o per il 115 con relativi ritardi nel trasferimento della chiamata. Lo stesso ci segnalano, avviene anche in altre zone del Trentino.

Le segnalazioni

Solleviamo quindi la problematica – proprio perchè in questi giorni di avvio del servizio – sono state diverse le segnalazioni di alpinisti e operatori del Soccorso alpino locale, che ci hanno fatto notare come sia importante verificare l’attivazione del numero 112 anche da cellulare, per ovviare problemi durante la stagione estiva, durante escursioni in quota o in zone di confine, soprattutto nel caso di turisti stranieri.

I tecnici del 112 al lavoro con Telecom

Già nella giornata di giovedì 15 giugno, la nostra redazione ha provveduto a segnalare il disservizio su Primiero Vanoi al Servizio tecnico della Centrale Unica del 112. I tecnici trentini ci hanno confermato che stanno lavorando per risolvere il problema.

Telecom è stata avvisata e presto si cercherà di trovare una soluzione. La deviazione della chiamata è motivata dal fatto che Primiero è collegato al distretto telefonico di Feltre (con prefisso 0439) e quindi da cellulare anche le centrali dirottano le emergenze del 112 sulla provincia di Belluno.

La nuova Centrale Unica Trentino

Attivata nei giorni scorsi, tramite il Servizio Centrale Unica di Emergenza della Protezione Civile, la Provincia Autonoma di Trento ha avviato il progetto per l’introduzione del Numero Unico di Emergenza NUE 112 attraverso il modello della Centrale Unica di Risposta CUR.

Il 112 è dai giorni scorsi il nuovo Numero Unico di emergenza in Trentino.