Val di Fassa, grave incidente stradale: van finisce fuori strada, diversi feriti

L’incidente è avvenuto lungo la strada che porta al passo Sella. Sul posto intervento di soccorso con diversi elicotteri

Notizia in aggiornamento

Canazei (Trento) – Grave incidente stradale verso le 8.30 di venerdì mattina in Val di Fassa. Per cause da ricostruire, un van è uscito di strada, precipitando per alcuni metri, lungo la strada del passo Sella. Sei sarebbero le persone ferite, alcune molto gravi, tra loro anche un minore. Soccorsi in azione con diversi elicotteri da Trento e il supporto dell’Aiut Alpin.