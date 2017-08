Weekend a Feltre: i prossimi eventi da non perdere

Print This Post

Arte ed eventi sportivi in primo piano nei prossimi giorni

GIOVEDÌ 24 AGOSTO alle 18:30, in Galleria Via Claudia Augusta: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA WOMAN – DAL SEGNO AL COLORE, ALLA FORMA

Giovedì 24 agosto alle 18:30, in Galleria Via Claudia Augusta, ci sarà l’inaugurazione della mostra di arte contemporanea WOMAN – dal segno al colore, alla forma, con la partecipazione straordinaria dei maestri Maria Gabriella Citro e Giorgio Sini.

L’evento è promosso da Arte Fiera Dolomiti in collaborazione con il Comune Di Feltre, il Centro Studi Veneto Arte e Web art mostre. La mostra, in cui saranno esporte le opere di diciannove artisti, ha come protagonista la donna, presentandola nella duplice veste di artista-donna che espone le proprie opere all’interno della mostra, e di soggetto delle opere: immagini dell’universo femminile che gli artisti hanno plasmato attraverso gli strumenti dell’arte con le forme, i colori e i segni.

La mostra sarà visitabile di giovedì e di venerdì dalle 15:30 alle 19:30 e di sabato, domenica e nei giorni festivi dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Visit Feltre.

VENERDÌ 25 E SABATO 26 AGOSTO: 29° GIRO DELLE MURA

Sabato 26 agosto si terrà la 29° edizione del Giro delle Mura. La competizione, che prevede cinque gare con percorsi diversi che si snodano nel centro cittadino e attorno alle mura storiche della Città, inizierà alle 18:00 con la partenza del primo gruppo e proseguirà durante la serata fino alla partenza dell’ultimo gruppo alle 22:00.

L’evento sarà preceduto dal Feltre Urban Trail, che avrà luogo venerdì 25 agosto. La gara, con partenza alle 20:00 da via Campo Giorgio, si svolgerà su un percorso ad anello della lunghezza di circa 9 km che si snoda su strade asfaltate, marciapiedi, giardini, scale e su un tratto di sterrato. Per l’occasione si terrà una serata gastronomica in Piazza Isola a partire dalle 19:00.