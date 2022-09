ViviNordEst Autunno: dal 29 settembre al 31 ottobre 2022: gusto, eventi e tradizioni dal Trentino al Bellunese

Molte le iniziative per festeggiare l’autunno in Trentino e nel vicino Bellunese. Ecco le principali, molte altre su: www.vivinordest.it

29 settembre – 2 ottobre 2022 Gran Festa del ‘Desmontegàr’ a Primiero (TN)

Da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre è in programma a Primiero la Gran Festa del Desmontegar, quattro giornate per celebrare il ritorno degli animali dagli splendidi pascoli ai piedi delle Pale di San Martino, Patrimonio Unesco, alle stalle del fondovalle. Ad aprire il lungo weekend sarà la tradizionale mostra dei bovini in programma giovedì mattina alle ore 10 a Fiera di Primiero, quando gli allevatori locali porteranno in piazza le loro bovine e i loro cavalli più belli.

Venerdì 30 settembre gli appuntamenti si moltiplicheranno: già dal mattino le vie del centro storico di Fiera di Primiero vestiranno per tre giorni i colori e le attività del mondo contadino, con degustazione di prodotti tipici artigianali. Nel pomeriggio invece l’attenzione si sposterà su Palazzo Scopoli dove alle 14:30 è in programma la presentazione del progetto di valorizzazione alpicolturale SmartAlp, a cui seguirà poi dalle 16 “Bel e bon: il Mercato della Terra Slow Food”. Venerdì a Palazzo Scopoli sarà il giorno dedicato al formaggio, un modo per omaggiare il legame secolare tra il Primiero e la filiera del latte, aspetto fondamentale della cultura montanara di queste valli.

Sabato 1 ottobre la Gran Festa del Desmontegar proseguirà con il consueto e molto atteso appuntamento con En dì al Maso, quest’anno organizzato tra Caltena e i prati di San Giovanni. Una giornata da trascorrere sui pascoli alpini con un percorso di 8 km. Un’occasione per scoprire un angolo di territorio lontano dalle rotte turistiche. A Passo Cereda invece è in programma l’attività Benvenuti in fattoria, una giornata all’aria aperta a stretto contatto con gli animali ma non solo.

Chi preferisce rimanere sul fondovalle invece sabato e domenica mattina al Parco Clarofonte di Transacqua troverà il mercato Saperi e Sapori della Condotta Slow Food, mentre nel pomeriggio di sabato assolutamente consigliata è una visita alla Festa della Zucca di Imèr, dove dalle 14:30 partiranno una serie di attività dedicate a tutta la famiglia. A partire dalle 18 anche a Transacqua ci sarà modo di divertirsi con la Festa della Birra.

Domenica 2 ottobre poi il gran finale, il momento più atteso: la Desmontegada vera e propria con il lungo e colorato corteo da Siror a Tonadico, passando per Fiera di Primiero e Transacqua. La sfilata, avrà inizio alle ore 10:30 nei pressi dell’abitato di Siror e sarà visibile anche sui social dell’evento. La festa proseguirà poi con gli stand gastronomici allestiti a Transacqua, Mezzano, Imer e Tonadico, dove come da tradizione si terranno nel pomeriggio la presentazione dei gruppi e la consegna dei premi di partecipazione. Saranno numerosi inoltre i ristoranti e gli agriturismi della zona, aderenti alla Strada dei Formaggi delle Dolomiti, che per l’occasione propongono piatti a tema.

1/2 ottobre 2022 “Desmontegada delle vacche e del gusto” a Predazzo (TN)

Ritorna in tutto il suo splendore la Desmontegada de le Vache di Predazzo, l’ultima occasione per godere dell’allegria e del folklore che si respira quando mucche e allevatori rientrano dall’alpeggio estivo. Insieme il Festival del Gusto con una selezione di produttori e artigiani , laboratori golosi per bambini, degustazioni narrate e il mitico Treno del Gusto. Per finire la rassegna Autunno in tavola che festeggia i 30 anni del Caseificio Sociale di Predazzo e Moena, con una serie di proposte con al centro il formaggio Gradevole di Predazzo.

Fino al 9 ottobre ‘Oktoberfest Trento’

Conosciuto anche come “Trento e la Baviera”, l’idea è quella di unire usi e costumi di due territori (Trentino e Baviera) apparentemente diversi, ma in realtà con molti punti in comune. Lo stile bavarese e quello trentino fanno da cornice all’Oktoberfest Trento e trovano ogni anno espressione in gruppi folkloristici e band d’intrattenimento, spettacoli originali, specialità tipiche gastronomiche e tanta buona birra. Il programma

7/9 ottobre Trento doc Festival

Degustazioni, show cooking, incontri, talk tematici: i palazzi storici di Trento e le cantine del Trentino ospitano dal 7 al 9 ottobre 2022 la prima edizione del Trentodoc Festival. Tre giorni per scoprire, degustare, brindare e fare amicizia con le bollicine di montagna. Il programma

14/16 ottobre ‘La bira te Fascia’ a Pozza (TN)

A Pozza di Fassa, il festival della birra artigianale di montagna torna dal 14 al 16 ottobre a Pozza di Fassa. Un appuntamento che lega la birra artigianale di qualità, al buon cibo, ai prodotti di eccellenza della Val di Fassa, alla musica e ai saperi del territorio. Tre giorni di kermesse con protagonisti 6 birrifici, arricchiti da esperienze di gusto che danno valore alla bellezza della montagna, alla sua gente e alla cultura birraria. Ad attenderti un vero Campo Base delle birre artigianali, dove i colori del foliage ricordano quelli delle nostre amate birre, masterclass e momenti outdoor di degustazione-spettacolo nella splendida Val San Nicolò o in sella di un vero Bike&Taste tour alla scoperta dei luoghi di produzione.

30 settembre – 1/2 ottobre 2022 Festa dell’Uva a Fonzaso (BL)

Dopo il succeso nei giorni scorsi della festa del fagiolo a Lamon, Fonzaso ripropone la festa dell’uva. Quest’anno 17esimo anniversario della Festa dell’Uva di Fonzaso. La festa, nota a Fonzaso sin dagli anni ’30 ma interrotta per diversi decenni, è tornata in auge nel paese a partire dagli anni 2000 grazie alla Pro Loco. Da tradizione a evento riconosciuto in ambito regionale, la Festa dell’Uva è la vetrina dei vini Bellunesi e delle grappe e da quest’anno sarà ufficialmente inserita nel calendario delle manifestazioni del Veneto. Altri eventi nel Bellunese:

‘Gnoche ‘n Festa’ dal 5 al 6 ottobre 2022 a Auronzo di Cadore (BL)

Mele a Mel dal 10 al 13 ottobre 2022 a Belluno (BL)

Festa dello Gnocco nel mese di ottobre 2022 a Longarone (BL)