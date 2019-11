Viviamo in una società mangiatempo. Non è vero che l’automazione il tempo ce lo restituisce. Di fatto le giornate sono di corsa. Corriamo per fare ogni cosa e riuscire a fare tutto.

Non sappiamo più che cosa significa vivere un giorno senza lo stress che ci morde i calcagni; sederci a tavola con chi condividiamo pane e stagioni ed essere “semplicemente” lì; immergerci in un libro, un film, una piscina termale godendo “semplicemente” di quel momento.

Corriamo con la mente prima ancora che con le gambe, bersagli di messaggi altisonanti che distorcono persino i nostri sogni. Abbiamo perso il ritmo, quello biologico individuale e quello fisiologico degli affetti, indispensabili entrambe; il ritmo delle cose belle che nella fretta non nascono. Ma non c’è tempo, bisogna fare, produrre, consumare così l’economia cresce e siamo tutti contenti. Ma tutti chi?!

Se vi interessa approfondire, accompagnati da una tisana di karkadè, piacevole al palato quando arrivano i primi freddi, potete leggere Franco Cassano, “Modernizzare stanca. Perdere tempo, guadagnare tempo”, Il Mulino, 2001. Cassano è un sociologo. Di solito prendo con le pinze gli scritti di chi lavora in università per la frammentarizzazione dei saperi e l’inevitabile scollamento dalla realtà. Ma ci sono sempre le eccezioni e questo, scorrevole nella narrazione, a parer mio, lo è.