Vigili del fuoco Primiero Vanoi Mis, è tempo di bilanci: nel 2022 registrati 545 interventi e oltre 7mila ore per la comunità. Tutti i premiati

Il bilancio dell’attività 2022

Primiero (Trento) – Come ogni anno, la ricorrenza di Santa Barbara è anche l’occasione per festeggiare, ma soprattutto per tracciare il bilancio dell’attività dei corpi dei vigili dle fuoco di Primiero Vanoi e Mis. Riportiamo di seguito la relazione integrale dell’ispettore Alberto Tisot e i nomi dei vigili del fuoco premiati. Tra loro anche tre comandanti (Vanoi, Imèr e Primiero) e due volontari operativi da 35 anni a San Martino di Castrozza. Il monte ore totale dei 156 Vigili del Fuoco Volontari del Distretto di Primiero nel corso del 2022, ammonta a 7088 ore con un aumento del 5% rispetto l’anno precedente, mentre il numero singolo di interventi è pari a 545 con un calo del 13%.

Vigili mobilitati: da Mezzano a Ponte Serra

Tutti i premiati

RELAZIONE SANTA BARBARA 2022

I principali interventi