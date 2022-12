Incendio a Gardolo: fiammme in una carrozzeria. Appa: alterazioni non significative qualità aria

Concluse martedì in tarda mattinata le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato attorno alle 8 in una carrozzeria a Gardolo

Gardolo (Trento) – Mobilitati i volontaridi di Gardolo, Lavis, ed il corpo permanente. In corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dello stabile. Una colonna di fumo era ben visibile nella zona artigianale di Gardolo a Trento nord, ben visibile sopra la città. Il rogo si è sviluppato all’interno della carrozzeria Bortolotti. Le fiamme sarebbero partite da un forno per la verniciatura, presente nella struttura. verifiche in corso. Nessun persona è rimasta ferita.

Appa: alterazioni non significative qualità aria

Le centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria poste sul territorio del comune di Trento hanno riscontrato una breve e lieve alterazione dei dati delle PM10 in conseguenza dell’incendio. Lo comunica l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (Appa). Il fumo che si è sprigionato dalle fiamme nella carrozzeria di Gardolo si sta spostando in direzione sud. Intanto, si stanno concludendo le operazioni a cura dei Vigili del fuoco volontari e permanenti. Nel corso dell’incendio, i tecnici dell’Agenzia sono intervenuti anche per i prelievi dei fumi che saranno analizzati presso il Laboratorio. Nei prossimi giorni si verificheranno attraverso gli ispettori ambientali le modalità di gestione della carrozzeria per capire se vi siano state eventuali violazioni di norme ambientali.