Vicenza, famiglia distrutta nello schianto fra moto e auto

A perdere la vita nello spaventoso scontro tra auto-moto una mamma di 39 anni, Linda Pironato, la sua bambina Noemi di sette anni e il centauro di 25 anni, Filippo Bracesco di Orgiano. Feriti gli altri componenti della famiglia a bordo dell’automobile: il padre e il secondo figlioletto di 4 anni

NordEst – Drammatico incidente frontale fra un’auto e una moto, ad Agugliaro, in provincia di Vicenza, tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite. Le vittime sono il centauro alla guida del motociclo, e una mamma e la sua bambina di sette anni, a bordo dell’auto. Sono rimasti invece feriti gli altri due passeggeri: il fratellino e il papà della piccola.

Lo schianto è avvenuto in via Ponticelli, a metà mattina. La strada provinciale è stata chiusa. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco giunti da Lonigo, che hanno messo in sicurezza i mezzi, e due ambulanze del Suem 118.

