Viabilità agricola in Trentino: oltre un milione e 680mila euro disponibili sul nuovo bando

Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2022

Trento – Come beneficiari sono previsti i consorzi di miglioramento fondiario, il Consorzio Trentino di Bonifica, le ASUC e le amministrazioni locali. L’esercizio delle attività agricole in Trentino è spesso reso difficile dalla conformazione del territorio: in particolare le aziende di piccole dimensioni hanno difficoltà nel diversificare le proprie attività per la mancanza di opere infrastrutturali adeguate.

Per questo la viabilità agricola è uno degli aspetti specifici che rientrano negli obiettivi di miglioramento del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia, che fra le misure comprende la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strade interpoderali, dei collegamenti tra le aziende e i centri rurali e la realizzazione di infrastrutture a beneficio delle aziende agricole.

Le domande potranno essere presentate fino al 30 aprile 2022, avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale https://srt.infotn.it.