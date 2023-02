Predazzo, donna travolta dall’auto sulla rampa del garage: è grave

E’ acacduto giovedì pomeriggio, soccorsa dall’elicottero

Predazzo (Trento) – Nonostante le gravi ferite riportate, è stata lei stessa, una 54enne di Predazzo, ad allertare i soccorsi dopo l’incidente. Stava uscendo dal garage con la propria auto, quando – per cause in corso di accertamento – sulla rampa, ha messo in sosta la vettura per chiudere il portone. Purtroppo però, l’auto l’ha travolta improvvisamente.

La donna è stata così trasportata con urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero. Sul luogo oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari, anche la polizia locale di Predazzo che dovrà ricostruire quanto accaduto.

In breve

Turista straniero di 70 anni ubriaco fermato in pista a Canazei. I militari hanno subito fermato il turista che vistosi bloccato ha cominciato ad alzare i toni prima di sentirsi male. I Carabinieri lo hanno fatto stendere sul “taboga” e lo hanno trasportato a valle. Ai piedi della pista l’uomo si è sentito male ed è stato soccorso dal personale della Croce Bianca. Il giorno seguente lo sciatore si è scusato coi militari.