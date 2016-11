Verso il Referendum del 4 dicembre: 5 Stelle a Imèr per il No mercoledì 23/11 e Assessori provinciali PATT, UPT e PD a Primiero per il Si martedì 29/11

I partiti provinciali calano gli assi nelle valli in vista del referendum del prossimo 4 dicembre. Ottima la partecipazione anche al primo dei due incontri locali organizzati dalle Acli con le ragioni del Si e del No, il prossimo sarà nel Vanoi lunedì 28. Per approfondire i temi della riforma, è consultabile sul sito elezioni.interno.it il testo completo della legge costituzionale

Il No del Movimento 5 Stelle a Imèr mercoledì 23/11

Il M5S non si ferma e presenta le sue ragioni del No alla riforma anche a Primiero. ”La riforma della Costituzione realizzata dal trio Renzi – Boschi – Verdini fa tappa a Imèr nel Primiero – informa il Movimento – dove a partire dalle 20 e 30 di mercoledì 23 novembre il Consigliere Provinciale Filippo Degasperi e il Consigliere Comunale di Levico terme Maurizio dal Bianco saranno alle Ex Sieghe per una serata di incontro e ascolto con la cittadinanza.

In particolare il portavoce del MoVimento farà riferimento ai rischi che corsi dall’Autonomia Provinciale nel malaugurato caso i propositi dell’oligarchia nazionale dovessero trovare conferma il 4 dicembre. Ampio spazio sarà dedicato anche alle domande alle richieste di precisazione dei cittadini che volessero porle. Il tour del M5S attraverso il Trentino proseguirà giovedì 24 a Riva del Garda nella sala dell’ex biblioteca dove a partire dalle 20 e 30 saranno presenti il Consigliere Degasperi e lo storico Vincenzo Calì”.

Il Si con gli Assessori provinciali a Primiero martedì 29/11

Martedì 29 novembre alle 20.30 in Sala Negrelli (Comunità di Primiero) sarà la volta invece della maggioranza provinciale in campo per appoggiare la riforma costituzionale Renzi/Boschi. “Un Si per l’Autonomia” è il titolo della serata, alla quale parteciperanno il vicepresidente della Provincia di Trento, Alessandro Olivi (PD), l’assessore e segretario provinciale dell’UPT, Tiziano Mellarini con il collega di Giunta, Michele Dallapiccola (PATT).

Il Si e il No con le Acli, nel Vanoi lunedì 28/11

C’è voglia di informazione nella popolazione, in vista del referendum costituzionale del 4 dicembre. Chiara e puntuale, ma soprattutto con le ragioni favorevoli e contrarie alla riforma. E’ quanto è emerso dall’incontro molto partecipato di lunedì sera a Primiero, organizzato da Acli trentine e dai circoli locali con le ragioni del Si e del No.

Dopo il saluto del presidente di zona, Ugo Bettega che ha ringraziato per la presenza il segretario provinciale delle Acli, Joseph Valer, sono intervenuti l’ex dirigente sindacale Roberto Menegaldo illustrando le ragioni del si al referendum e l’ex giudice Pietro Chiaro per il No. Un confronto che ha toccato i punti centrali della riforma focalizzando l’attenzione sui risvolti locali e sulle possibili ricadute per l’Autonomia speciale, con le ragioni favorevoli e contrarie alla modifica della carta.

Il prossimo incontro delle Acli locali, si terrà lunedì 28 novembre alle 20.30 nel Vanoi (Sala Cassa Rurale) con Italo Gilmozzi (per il SI) e Renata Attolini (per il NO).