Muore motociclista austriaco in Trentino: tragico schianto a Pergine

In località Assizzi, nel comune di Pergine Valsugana. Stava percorrendo la vecchia statale di Levico, quando ha tamponato un amico che lo precedeva

Pergine Valsugana (Trento) – Un motociclista austriaco di 43 anni è morto sabato pomeriggio in un incidente che si è verificato poco dopo le 16 in località Assizzi, nel comune di Pergine Valsugana.

Sul posto l’ambulanza, l’auto medica, i vigili del fuoco e la Polizia locale del Corpo intercomunale. Il motociclista, che era assieme ad altri centauri, è morto sul posto per la gravità delle ferite riportate.

In breve

Incendio in Val di Non. Diverse squadre dei vigili del fuoco volontari della valle di Non sono intervenute a Cloz per un incendio scoppiato nel pomeriggio di sabato e che ha provocato molti danni bruciando il tetto di una casa nel centro storico del paese. I vigili volontari e i permanenti arrivati da Trento sono al lavoro per evitare che le fiamme si propaghino alle abitazioni vicine e mettere in sicurezza il tetto. Non risultano esserci feriti.

Inaugurate due centrali idroelettriche in val di Sole. Inaugurate in val di Sole le centrali idroelettriche Rabbies 3 e 4, due impianti, di proprietà del Comune di Malé realizzati dal Consorzio Stn di cui la municipalità capoluogo di valle detiene il 60% delle quote.

Traffico intenso e rallentamenti in Autostrada del Brennero. Le previsioni di traffico diffuse dalla società nei giorni scorsi, che annunciavano viabilità da “bollino nero”, sono confermate già dalla mattinata.