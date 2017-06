Valsugana SS47, pesanti disagi al traffico per incidente Villa Agnedo: chiusura temporanea nel pomeriggio della Ferrovia

Connect on Linked in

Una autocisterna carica di carburante fuori strada a Villa Agnedo. Sarà garantito servizio sostitutivo con autobus

Borgo Valsugana (Trento) – Pesanti disagi al traffico lungo la statale della Valsugana giovedì mattina, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Il mezzo pesante, che trasportava combustibile, si è rovesciato a bordo strada. particolarmente complesse le operazioni di recupero con l’autogrù dei Vigili del fuoco.

Lunghe code in tutta la Valsugana, con disagi al traffico e rallentamenti per l’intera mattinata di giovedì. Chiusura temporanea nel pomeriggio anche per la ferrovia della Valsugana per circa 2 ore. Si stima che le operazioni di recupero del carburante e del mezzo proseguiranno fino alle 15. A mezzogiorno, il traffico in direzione Trento era bloccato a Tezze di Grigno mentre quello diretto a Padova bloccato all’altezza di Castelnuovo.

SS47 aggiornamento incidente

Il traffico leggero è deviato su viabilità secondaria. Al traffico pesante si consiglia di utilizzare il percorso autostradale A22 e A4.

Le immagini TGR

Vigili del fuoco in azione per rimuovere l'autocisterna fuori strada in Valsugana @dpcpat1 pic.twitter.com/DP91pXBggS — Tgr Rai Trentino (@ViaPerini141) June 1, 2017