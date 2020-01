Roma, Governatore altoatesino Kompatscher: Conte interlocutore attento

Posted on

L’incidente in via Ronchi, rilievi dei carabinieri Rovereto – Un ragazzo di 17 anni è morto lunedìpomeriggio cadendo da una moto in via Ronchi, a Rovereto. Vano l’intervento dei soccorritori: Nicola Trainotti, residente in città, è deceduto sul colpo in seguito ai gravi traumi riportati nella caduta. Per fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente, sono stati compiuti […]