Valsugana, Grido d’allarme di Acli Terra per la montagna da salvare. Convegno a Castel Ivano venerdì 22 marzo alle 17:30

NordEst – L’Unione europea si appresta ad organizzare il nuovo periodo di programmazione della PAC, Politica Agricola Comune, e le Acli Terra lanciano un grido d’allarme per la montagna: è necessario salvaguardare le nostre produzioni e la funzione di presidio ambientale e promozione del territorio assicurata fin qui dal settore primario.

Per fare questo è però necessario porre con forza la questione delle risorse e per questo è stato organizzato questo convegno che vedrà attorno allo stesso tavolo il Vicepresidente della Commissione europea per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Paolo De Castro, il Sottosegretario alle politiche alimentari forestali e del turismo Franco Manzato, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, l’Assessore provinciale all’agricoltura foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli.

I temi al centro dell’attenzione saranno:

Il futuro del bilancio della PAC alla luce dei tagli previsti e ventilati anche in relazione al venir meno del contributo del Regno Unito legato alla Brexit.

Una revisione del Primo pilastro della PAC, quello relativo agli aiuti diretti, con la presa d’atto che la montagna non può essere dimenticata. Serve una coraggiosa revisione delle politiche nazionali fin qui realizzate per limitare lo strapotere delle pianure in favore di uno sviluppo armonico e responsabile della montagna ad iniziare dalle Alpi.

Un rilancio del Secondo pilastro, quello relativo allo Sviluppo Rurale, per incentivare la crescita integrata dei territori alpini nella logica della sostenibilità e dell’innovazione.

Saranno presenti al convegno coordinato da Antonino Ziglio, Presidente nazionale Acli Terra: