Valsugana, allarme domenica notte a Levico per un principio di intossicazione

Levico Terme (Trento) - In seguito ad un un principio di intossicazione da monossido di carbonio, sono stati ricoverati in osservazione una madre con tre figli. non sarebbero in condizioni gravi. Sul caso indagano i Carabinieri di Borgo Valsugana. La famiglia residente a Levico Terme, è stata soccorsa dai sanitari del 118.

In breve/Muore dopo incidente stradale donna di 83 anni

La donna, è morta all’ospedale di Trento dopo essere stata soccorsa e rianimata. L’incidente era accaduto sabato sulla strada provinciale che da Mori porta a Brentonico. La donna era a bordo di un’auto guidata dal cognato di 93 anni, rimasto anch’egli ferito nell’incidente. Per motivi in via d’accertamento, la vettura si è schiantata contro delle rocce dopo essere finita fuori strada in una curva. Immediatamente sono giunti i soccorritori che hanno trasportato l’anziana all’ospedale dopo averla rianimata sul posto. La donna è però morta poco dopo il ricovero.