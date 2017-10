Valle del Vanoi, A Prade chiude l’edicola dopo oltre 30 anni: i giornali passano alla Coop

Il 30 settembre scorso ha chiuso l’edicola, gestita con grande passione in questi anni da Maria Sperandio e dalla sua famiglia, presso la Locanda Bar Villanuova

Prade – Valle del Vanoi (Trento) – “E’ con profonda tristezza – scrive in una breve nota Maria Sperandio – pur costretta da vari motivi, che lo scorso sabato 30 settembre ho chiuso la mia edicola.

Per oltre 30 anni ho svolto questa attività con vera passione, talvolta anche con sacrifici, cercando di soddisfare nel miglior modo le richieste dei clienti abituali o saltuari, ai quali riconoscente estendo il mio sincero ringraziamento.

Consapevole che privando un paese di un qualsiasi piccolo servizio, lentamente lo si fa morire e qui sta la mia grande amarezza, ho creduto opportuno cedere alla Famiglia cooperativa di Prade, questa attività.

Spero si comprenda – conclude Maria Sperandio – quanto è difficile e oneroso al giorno d’oggi, mantenere un servizio. Invito quindi ogni amante della carta stampata a fruire di questo nuovo punto vendita di giornali (nella foto a sinistra in piazza a Prade ndr)“.

Il grande lavoro di un’edicola sotto casa

Un grazie doveroso quindi, alla signora Maria e alla sua famiglia per il prezioso servizio garantito in tanti anni alla comunità. Perchè ricordiamo che oltre alla burocrazia particolarmente impegnativa con resi e bolle non facili da compilare, vendere un quotidiano o una rivista oggi in un piccolo paese di montagna, significa molto spesso anche alzate e trasferte di prima mattina, con la neve o con il sole, per ritirare il pacco di quotidiani nel paese vicino – perchè il corriere non consegna più sulla porta di casa -, con un impegno quotidiano notevole, pur di garantire un servizio ai residenti. Perchè l’informazione non si ferma mai.