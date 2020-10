Dopo lo spettacolo delle Frecce, il Piancavallo e Valdobbiadene, il Giro d’Italia affronta la Bassano – Campiglio (VIDEO)

Il Giro d’Italia entra nel vivo a NordEst. Attenzione alla chiusura delle strade prima del passaggio. Seguirà la Pinzolo – Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio)

NordEst – Jan Tratnik (Bahrain – McLaren) ha vinto la sedicesima tappa del 103^ Giro d’Italia, da Udine a San Daniele del Friuli di 229km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente i compagni di fuga Ben O’Connor (NTT Pro Cycling Team) e Enrico Battaglin (Bahrain – McLaren).

La Maglia Rosa João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) ha attaccato sullo strappo finale e ha guadagnato sui principali contendenti della generale, portando a 17″ il vantaggio in classifica sul secondo, Wilco Kelderman (Team Sunweb).

Mercoledì 21 ottobre tappa di alta montagna con arrivo in salita. Si risale brevemente la Valdastico per scalare il lato destro della valle fino a Forcella Valbona attraverso Tonezza del Cimone. Salita molto lunga con pendenze costanti e soprattutto caratterizzata da numerose gallerie brevi e con ottima visibilità. Si affronta quindi la lunga discesa fino a Calliano dove si scala il Monte Bondone da Aldeno (20 km al 6.8% medio, 15% max). Si scende quindi su Sarche per raggiungere, Terme di Comano e Tione di Trento (attraverso il Passo Durone). Si riprende quindi a risalire dapprima in falsopiano fino a Pinzolo e poi al 6% medio fino in prossimità degli ultimi 3 km dopo prima di Madonna di Campiglio.

Ultimi chilometri

Salita finale a partire da Carisolo di 12.5 km con pendenze molto costanti sempre attorno al 6.5%. Ultimi 2 km sostanzialmente pianeggianti dopo l’ingresso nell’abitato attraverso una breve galleria artificiale. Rettilineo di arrivo si 650 metri.

Sullo Spinale i cannoni sparaneve sono già in azione, si preparano le piste per il 21 novembre quando partirà la stagione invernale degli impianti a fune, ma in paese si prepara anche l’arrivo della diciassettesima tappa del Giro d’Italia da Bormio a Madonna di Campiglio.

Una frazione impegnativa, la prima del trittico alpino: 203 km e tre gran premi della montagna, due in Trentino, il Bondone scalato salendo da Aldeno con tratti al 15% e poi il passo Durone prima della salita verso l’arrivo in vale Dolomiti a Campiglio.

Una vigilia anomala dove in Alta Rendena è arrivato anche il direttore della coppa del mondo di sci Markus Waldner, confermata la presenza della Tre Tre nel calendario della coppa del mondo di sci il 22 dicembre.