Valbelluna, Doriano Gasperin non si trova: ricerche a tutto campo

Uno sforzo notevole per l’intero territorio che ha investito 250.000 euro per poter realizzare l’evento, in un inverno carente di nevicate Trento – Nonostante le bizze di un inverno quanto mai mite, il grande lavoro dei volontari e degli organizzatori del comitato Marcialonga ha fatto sì che la gara non sia mai stata in discussione […]