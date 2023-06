Al via un’estate di grandi eventi a Primiero: corsa, orientamento, bici e calcio

Sabato primo luglio si inizia con la Maratona di Primiero: 1400 runners su 4 percorsi disegnati nella Valle di Primiero e nel vicino Vanoi. Si prosegue con orientamento internazionale, calcio e bici, ma non solo

Primiero (Trento) – Al via sabato primo luglio l’8^ edizione dela maratona di Primiero con 1400 appassionati allo start, da ben 20 nazioni, sui quattro percorsi di gara. Molti affezionati dell’evento non vogliono rinunciare a tutto questo e nel 2023 si ripresenteranno Roberto Cassol, Nikolas Loss, Veronica Maran e Manuel Negrello, tutti già vincitori alla Primiero Dolomiti Marathon. Presente anche il campione europeo di corsa in montagna Cesare “Cece” Maestri, in gara nella 26 km. A partire per primi alle 8.30 saranno i runners della 42 km da Villa Welsperg in Val Canali, dopo toccherà ai partecipanti del Family Trail di 6,5 km alle 9.45 da Fiera di Primiero, seguirà la 26 km alle 10.15 da San Martino di Castrozza, ed infine partirà alle 11 il Vanoi Trail di 16 km da Zortea, lungo la Valle del Lozen. Tutti i risultati sul sito dell’evento

Orientamento ai piedi delle Dolomiti

Primiero O Week dal 4 all’8 luglio 2023 con molti atleti e amanti dell’orienteering provenienti da tutto il mondo, a sfidarsi in 3 diverse gare, ognuna in un luogo diverso e suggestivo. Risultati e info sul sito del’evento: dolomiti3days.com

Hellas Verona in ritiro

La prima squadra maschile dell’Hellas Verona torna in ritiro a Primiero San Martino di Castrozza, ai piedi delle Pale di San Martino. Dall’11 al 23 luglio 2023 sarà possibile seguire le sedute di allenamento dei gialloblù agli ordini del nuovo tecnico Baroni e le emozionanti amichevoli nel centro sportivo di Mezzano. Info e appuntamenti su: www.hellasverona.it/

Raduno Vanoi E-Bike 2023

Nel Vanoi torna l’atteso weekend dedicato al mondo della bicicletta elettrica. Una cartolina per la valle e una grande giornata di sport, con molti eventi collaterali e tante novità, per tutti gli appassionati delle due ruote, su due percorsi (53km e 29km) immersi nel cuore verde del Trentino. Un evento unico ed originale nella Comunità di Primiero, pensato per sportivi e famiglie, che meriterebbe di essere valorizzato maggiormente, per le prospettive di crescita e i costi di organizzazione (limitati rispetto a molti altri eventi locali), oltre che per il grande impegno dei volontari in campo. Info e iscrizioni: Tel. 345-8012820 | usvanoi@alice.it | www.usvanoi.it