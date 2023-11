Bolzano, imbroglia all’esame per la patente: scoperto ingoia l’auricolare

Scoperto da agenti in borghese a Bolzano

Bolzano – Ha ingoiato l’auricolare, quando si è visto scoperto mentre imbrogliava all’esame di teoria per la patente. E’ accaduto nei giorni scorsi a Bolzano all’Ufficio patenti della Provincia autonoma. In aula erano presenti agenti in borghese della Polizia che hanno sorpreso una persona con un microauricolare inserito in un orecchio, verosimilmente utilizzato per farsi suggerire le risposte.

Nella speranza di distruggere la prova a suo carico, il candidato ha ingoiato il supporto tecnico. Il candidato è stato così accompagnato al Pronto soccorso e sottoposto ad una radiografia che ha mostrato la presenza dell’auricolare. E’ scattata la denuncia per i reati di presentazione di esami opera di altri (una vecchia ma ancora efficace legge del 1925) e per falsità ideologica per induzione, fatti per i quali rischia la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni.

In breve

La Finanza ha arrestato ad Appiano un cittadino albanese incensurato, mentre sabato notte prelevava 700 grammi di cocaina da un nascondiglio nel muro di un terreno agricolo. La droga avrebbe fruttato oltre 70 mila euro. Nelle scorse settimane, infatti, alcuni cittadini avevano segnalato gli strani movimenti che, soprattutto a tarda notte, interessavano quel luogo. Una ricerca più approfondita dei militari ha rivelato, poi, come il muro non fosse utilizzato solo come “deposito” della droga, ma anche come una vera e propria “cassaforte a cielo aperto”: a pochi metri dal primo anfratto, le Fiamme Gialle ne hanno trovato un secondo, all’interno del quale vi erano tre ulteriori pacchi che, tuttavia, non contenevano cocaina, ma ben 57 mila euro in contanti, imballati in modo da resistere ad eventuali piogge.