Valanga sulle Pale di San Martino: due scialpinisti travolti, estratti dalla neve in gravi condizioni

L’emergenza è scattata poco dopo mezzogiorno. Due scialpinisti sono stati travolti da una massa di neve

NordEst – Il distacco è avvenuto nel Canale dei Bureloni sulle Pale di San Martino. Una grande classica d’inverno. I due scialpinisti recuperati dal soccorso alpino, sono stati trasferiti in elicottero in codice rosso al Santa Chiara di Trento, in grave stato di ipotermia.

L’emergenza per gli uomini del Soccorso alpino di Primiero e San Martino di Castrozza è scattata mercoledì verso mezzogiorno, allertati da altri alpinisti presenti in zona. Immediato l’intevento in quota degli operatori con il supporto di ben 2 elicotteri decollati da Trento. Le operazioni si sono concluse dopo le 14 con il recupero da parte dell’elisoccorso dell’equipe nel canale dei Bureloni.