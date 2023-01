Valanga sulla Marmolada: soccorso uno scialpinista ma non è grave. Altra slavina anche sul Nuovolau

Un massa di neve si è staccata mercoledì mattina sulla Marmolada al confine fra Trentino e Veneto

NordEst – Un escursionista è stato travolto parzialmente da una valanga staccatasi mercoledì in mattina in zona “Pre de Padon”, al confine fra Veneto e Trentino. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso trentino. Il velivolo è decollato da Trento poco prima delle 13. Contemporaneamente si sono mossi anche gli uomini del Soccorso alpino di Canazei. La zona nella quale viene segnalata la valanga è quella sopra il lago Fedaia, di fronte al ghiacciaio della Marmolada. Una persona è rimasta coinvolta ma è stata subito estratta dalla neve e le sue condizioni non sono gravi.

Valanga anche sul Nuovolau

Una valanga ha interessato anche la pista Fedare sul Nuvolau, dove è intervenuto l’elicottero dell’Air service center trasportando equipaggio sanitario e unità cinofila che hanno escluso il coinvolgimento di persone. L’equipaggio sanitario SUEM dell’Ulss Dolomiti con il Soccorso Alpino e il Cinofilo della Guardia di Finanza, attraverso l’elicottero dell’Air Service center, sono intervenuti prima nella valanga che ha interessato pista Fedare sul Nuvolau, dove è stato escluso il coinvolgimento di persone, poi si sono portati in zona Marmolada – Padon per la seconda valanga che ha interessato il territorio. L’unica persona coinvolta, che stava praticando sci fuoripista, è stata estratta viva ed è stata elitrasportata a Trento dall’elisoccorso. L’équipe bellunese è in stand by a Rocca Pietore, pronta ad intervenire nel caso ci siano altre persone coinvolte. L’elicottero di Pieve di Cadore ha infatti segnalato nuovamente in queste ore una grave avaria al computer di bordo che dovrebbe essere sistemata a breve..