Monte Elmo: morto Hans Happacher, travolto da valanga in Alto Adige

Inutili i tentativi di rianimare il titolare del caravan park di Sesto, uscito in solitaria per un’escursione di scialpinismo. Giornata con molti soccorsi in montagna a causa del rialzo delle temperature, dopo la neve

Bolzano – E’ Hans Happacher, 62 anni, titolare del campeggio caravan park di Sesto, la vittima dell’incidente in montagna di questo pomeriggio sul Monte Elmo, in Val Pusteria. Happacher era impegnato in solitaria in un’escursione di scialpinismo, quando intorno alle 15,30 è stato travolto da una massa di neve dal fronte di 300 metri ed è stato trascinato a valle per 600 metri.

L’allarme è scattato immediatamente perché all’episodio ha assistito un soccorritore del soccorso alpino che si trovava in zona. Lo scialpinista è stato individuato subito perché era munito del dispositivo Arva per la ricerca in valanga ma si trovava sotto due metri di neve. Una trentina i soccorritori impegnati nell’estrazione, dopo la quale si è provato per un’ora a rianimare l’uomo, purtroppo inutilmente. Happacher lascia la compagna e due figli.

La conferma del decesso è arrivata dalla centrale provinciale d’emergenza della Protezione civile altoatesina: inutili i tentativi di rianimazione. La slavina si è staccata nei pressi della ‘casermetta’ di monte Elmo a circa 2200 metri di quota. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Cnsas, dell’Alpenverein e della Guardia di finanza. I soccorritori sono stati portati in quota con gli elicotteri Aiut Alpin e Pelikan 2. Da Bolzano è decollato anche quello della Guardia di finanza con l’unità cinofila.