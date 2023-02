Valanga a Cortina: morto a Trento scialpinista francese. Tragico scontro in pista in Alto Adige

Era ricoverato da venerdì in condizioni disperate. È la terza vittima in poche ore in regione. Grave incidente in pista anche in Alto Adige: una vittima

NordEst – E’ deceduto a Trento, l’escursionista francese che nella giornata di venerdì 3 febbraio era stato travolto da una valanga sul Monte Cristallo, sulle Dolomiti bellunesi in territorio veneto. L’uomo era rimasto coinvolto nella slavina a un’altitudine di cica 2mila metri, insieme ad altri otto alpinisti che si sono salvati dal distacco. Quando i soccorritori sono arrivati in quota con l’elicottero del Soccorso alpino lo hanno trovato in condizioni molto serie, dopo che lo avevano estratto i compagni.

Trasportato a Trento al Santa Chiara, è morto nella notte tra sabato e domenica per le gravi ferite riportate. È la terza vittima a causa di valanghe nell’arco di poche ore. Sempre venerdì, una slavina sul Monte Spicco, in Alto Adige, è costata la vita al freerider Simon Forer. Sabato, quindi, una scialpinista tedesca di 31 anni è stata travolta in val Badia a circa 2.200 metri.

Tragico scontro in pista

Scontro fatale, sulle piste da sci del Trentino-Alto Adige. In Val D’Ultimo, provincia di Bolzano, in località Schwemmalm due sciatori si sono scontrati mentre percorrevano la pista Mutegg a 2.250 metri di quota. Nello scontro è deceduto un 37enne residente a Lana. L’altro sciatore è stato trasportato in ospedale a Merano con un trauma alla schiena.