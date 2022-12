Val Senales, muore lo scialpinista Karl Josef Hoeller. Valanga anche in Austria

Incidente nel tardo pomeriggio del 25 dicembre a Maso Corto. L’uomo recuperato ormai privo di vita

Bolzano – La massa di neve si è staccata a 2887 metri di altitudine, in val Lagaun, nei pressi dell’omonima cima. Sul posto il soccorso alpino della zona ed i carabinieri. L’uomo, un 59 enne di Meltina, Karl Josef Hoeller, è stato recuperato ormai privo di vita. L’allarme è scattato verso le 19, quando i parenti, non vedendolo tornare a casa, hanno chiamato i carabinieri. I parenti non sapevano in quale luogo lo scialpinista fosse andato a fare l’escursione. Dal tracciamento del suo cellulare, si è scoperto che si trovava nell’area della Val Senales. Verso le 22 la sua auto è stata rinvenuta a Maso Corto.

Grazie ad una ricognizione con l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, è stata individuata la traccia di uno sciatore. Seguendola hanno scoperto il punto nel quale la slavina si è staccata. Raggiunto il posto, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso del 59 enne e recuperarne, poco dopo la mezzanotte, il corpo.

In Alto Adige, secondo il bollettino della Provincia, il rischio valanghe è di grado 2 moderato. Basta però un debole sovraccarico, per provocare un distacco di neve soprattutto sui pendii ripidi esposti a ovest, nord ed est al di sopra dei 2200 metri.

In breve

In Austria sono stati trovati durante la notte e salvati, sebbene gravemente feriti, gli ultimi due dispersi della valanga che nelle ultime ore aveva sepolto dieci sciatori nella località sciistica di Lech Zurz, a 2.700m di altitudine, nel Land alpino occidentale del Vorarlberg. Quattro delle dieci persone salvate sono ferite. Lo scrivono alcuni media, citando l’agenzia di stampa austriaca Apa. I feriti sono ricoverati nell’ospedale di Innsbruck, in Tirolo. “Secondo le ultime informazioni, possiamo concludere che non ci sono più dispersi”, ha dichiarato la polizia, citata dall’Apa, che non ha reso noto le nazionalità degli sciatori coinvolti.