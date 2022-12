Santo Stefano di lavoro per 118 Trentino: due interventi elisoccorso a Primiero

Decine di interventi sulle piste da sci del Trentino ma anche molti sanitari nel giorno dopo il Natale. Elicottero a Primiero per due soccorsi in codice rosso

Trento – Grave incidente in pista verso le 10.30 del mattino di Santo Stefano, sulle piste di San Martino di Castrozza dove uno sciatore è stato trasportato in elicottero in codice rosso al Santa Chiara di Trento. Avrebbe riportato un grave trauma cranico e facciale in seguito ad una brutta caduta sulle nevi. L’elicottero è atterrato direttamente sulle piste – chiuse temporaneamente dalla polizia in servizio – per prestare i primi soccorsi allo sciatore ferito.

Ancora un codice rosso anche a Folgaria per un 21enne e a Madonna di Campiglio dove una 70enne è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Cles. Tra i molti altri interventi della mattinata: da segnalare una giovane di 14 anni ferita nella ski area Tonale Presena, una donna di 74 anni e un uomo di 48 in zona Lusia/Bellamonte, un 12enne a Pinzolo e ancora una 56enne a Campiglio, un ragazzino di 10 anni a Vigo di Fassa e altri tre sciatori a San Martino di Castrozza, trasferiti a Feltre in codice giallo.

Elicottero mobilitato anche a Imèr nel Primiero in tarda mattinata. Intervento lunedì mattina per prestare le prime cure ad una persona di 67 anni, colta da grave malore nella vicina valle del Vanoi. L’ambulanza ha trasferito in codice rosso la paziente fino ad Imèr, dove è stata poi soccorsa dall’equipe medica giunta in volo da Trento.