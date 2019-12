Val di Sole, offre cocaina ai Carabinieri davanti a discoteca

Giovane denunciato per spaccio in Val di Sole

Trento – Offre cocaina a due carabinieri in borghese all’uscita da una discoteca in Val di Sole. Protagonista un giovane che è stato denunciato per spaccio.

Deve essere stato l’aspetto a tradire il giovane spacciatore il quale, quando ha visto avvicinarsi dei potenziali clienti, in realtà carabinieri in borghese in servizio antidroga, ha proposto loro disinvoltamente l’acquisto di una dose di cocaina, non preoccupandosi di liberarsi dello spinello che stava fumando in compagnia di due amici.

La vicenda si è conclusa con il rinvenimento di quattro dosi di cocaina, da un grammo ciascuna, oltre a 300 euro in contanti, riconducibili all’attività di spaccio, e la denuncia del giovane che inoltre verrà segnalato al Commissariato del governo quale assuntore di stupefacenti.

Analoga vicenda era avvenuta la settimana scorsa ai militari della Compagnia di Cavalese.