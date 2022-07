Val Daone, 30 scout bloccati dal temporale soccorsi dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino

Sono 30 ragazzini recuperati lunedì sera intorno a mezzanotte in Val Daone dai vigili del fuoco

Trento – Sono stati ritrovati al riparo di alcune malghe della zona. Sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dagli operatori del Soccorso Alpino della Stazione Valle del Chiese: erano in 18 a Malga Stabolone, altri 12 a Malga Nova, a 1500 metri di quota circa. Bagnati e infreddoliti, ma illesi.

Hanno pensato di non rientrare a valle durante il temporale e a tarda sera non erano ancora tornati a casa. Li hanno trovati intorno a mezzanotte i vigili del fuoco di Daone, Praso, Pieve di Bono e Roncone. Successivamente sono stati trasferiti a valle senza problemi lungo la strada forestale. Sarà un’avventura estiva in montagna, che non dimenticheranno facilmente.

In breve

Episodio di molestie sessuali nelle scorse settimane a bordo di un autobus di linea.Una ragazza di 17 anni è stata avvicinata da uno sconosciuto, un anziano che si è seduto accanto a lei anche se i posti vicini erano liberi. Dopo averla salutata con gentilezza l’uomo ha cambiato atteggiamento iniziando a palpeggiarla finché la determinata opposizione della giovane lo ha indotto ad alzarsi e scendere alla successiva fermata come se nulla fosse, lasciando impietrita la vittima che al momento non ha chiesto aiuto. Ma il “codice rosso” è scattato dopo la denuncia ai Carabinieri di Riva del Garda che hanno identificato l’autore in un ultrasettantenne incensurato. I Carabinieri invitano a denunciare questi fatti.