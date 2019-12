Val Badia, sciatore si schianta contro gatto delle nevi: è grave

L’incidente sulle piste della val Badia

Bolzano – E’ ricoverato in gravissime condizioni uno sciatore che questo pomeriggio, dopo la chiusura delle piste, in val Badia è finito contro un gatto delle nevi.

L’incidente è avvenuto verso le ore 17 di lunedì sulla difficile pista Gran Risa che ospita gare di Coppa del Mondo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l’elicottero Pelikan 1.

In breve



Lite in famiglia, donna morde carabiniere. E’ finita al comando dei carabinieri una lite in famiglia questo pomeriggio in via Brennero a Bolzano. Una donna ha aggredito a morsi un carabiniere, arrivato sul posto per sedare il diverbio.

A Trento un robot che opera come un chirurgo. Sviluppato sul concetto della “immersive intuitive interface”, da Vinci Xi è l’unico sistema robotico che traduce i movimenti del chirurgo in modo intuitivo, semplificando i complessi movimenti della laparoscopia.

Vittima Krampus, giorno più bello di tutto l’anno.“Il giorno dei diavoli per tantissimi vipitenesi è il giorno più bello di tutto l’anno”. Lo afferma su Facebook un giovane che afferma di essere lui la ‘vittima’ accasciata a terra che prende calci e bastonate dai Krampus.

VIPITENO, SFILATA CON VIOLENZA LA SFILATA TRADIZIONALE TRASCENDE IN VIOLENZAA Vipiteno, in provincia di Bolzano, una sfilata tradizionale di maschere, in cui i partecipanti inseguono gli spettatori per colpirli con una sorta di forcone, si è trasformata in una specie di spedizione contro gli immigrati. A giudicare da alcuni filmati grazie ai quali è stata aperta un'indagine. Nicola Zanarini al Tg3 delle 12 dell'8 dicembre 2019 Pubblicato da Tg3 su Domenica 8 dicembre 2019

Dolomiti Superski, 900 km di piste aperte. Con le aperture del fine settimana dell’Immacolata, Dolomiti Superski si avvicina sempre più al “pieno regime”: in tutte le 12 zone sciistiche del carosello più grande del mondo, da sabato 7 dicembre, saranno a disposizione degli appassionati ben 900 km di piste e 354 impianti di risalita. Già aperta la Sellaronda in entrambi i sensi di percorrenza, così come anche un cospicuo numero di piste e impianti su tutto il territorio.