Vaccini: Zaia, 5% over 80 non vogliono vaccinarsi

“Finché non si finisce un target non se ne aggredisce un altro”

NordEst – “Il 5% degli over 80 non vuole vaccinarsi”. Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia. “E l’1% – aggiunge parlando della conclusione della campagna di immunizzazione – non è stato rintracciato”.

“Finchè non si finisce un target non se ne va ad aggredire un altro. Vi dico un’altra cosa – aggiunge – andate a guardare la percentuale degli ultra70enni vaccinati da quelle regioni, noi siamo quelli che hanno la percentuale più alta”.

Il Veneto “ha deciso di non aprire – ripete – finchè non abbiamo finito: è inutile che io apra i 60enni se ho ancora gli 80enni da finire”.